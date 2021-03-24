Нейтрализующие антитела к коронавируса могут сохраняться десятилетиями - исследование

Детали

Команда исследователей наблюдала за 164 пациентами с COVID-19 в Сингапуре в течение шести-девяти месяцев, анализируя их кровь на наличие нейтрализующих антител против SARS-CoV-2, Т-клеток и сигнальных молекул иммунной системы. Затем они использовали эти данные для создания алгоритма машинного обучения для прогнозирования траекторий нейтрализующих антител людей с течением времени.

"Ключевой вывод этого исследования заключается в том, что продолжительность жизни функциональных нейтрализующих антител против коронавируса может сильно отличаться, и важно контролировать это на индивидуальном уровне. Эта работа может иметь последствия для продолжительности жизни иммунитета после вакцинации, которая будет частью наших дальнейших исследований", - рассказали авторы исследования.

Они обнаружили, что антитела к коронавирусу ослабевают у разных людей с разной скоростью. Таким образом все люди по-разному реагируют на инфекцию и защитные иммунные реакции проявляются также по-разному. Понимание основы этих различий поможет создавать лучшие вакцины, уверены исследователи.