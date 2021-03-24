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Нейтралізуючі антитіла до коронавірусу можуть зберігатися десятиліттями - дослідження

Нейтралізуючі антитіла до коронавірусу можуть зберігатися десятиліттями - дослідження

Київ • УНН

 • 15657 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Вчені з Медичної школи Duke-NUS, Національного центру інфекційних захворювань (NCID) і Агентства з науки, технологій та досліджень виявили, що антитіла до коронавірусу слабшають з різною швидкістю і можуть зберігатися впродовж кількох десятиліть. Про це повідомляє УНН з посиланням на eurekalert.org.

Деталі

Команда дослідників спостерігала за 164 пацієнтами з COVID-19 в Сінгапурі протягом шести-дев'яти місяців, аналізуючи їх кров на наявність нейтралізуючих антитіл проти SARS-CoV-2, Т-клітин і сигнальних молекул імунної системи. Потім вони використовували ці дані для створення алгоритму машинного навчання для прогнозування траєкторій нейтралізуючих антитіл людей з плином часу.

"Ключовий висновок цього дослідження полягає в тому, що тривалість життя функціональних нейтралізуючих антитіл проти коронавірусу може сильно відрізнятися, і важливо контролювати це на індивідуальному рівні. Ця робота може мати наслідки для тривалості життя імунітету після вакцинації, яка буде частиною наших подальших досліджень", - розповіли автори дослідження.

Вони виявили, що антитіла до коронавірусу слабшають у різних людей з різною швидкістю. Таким чином всі люди по-різному реагують на інфекцію і захисні імунні реакції проявляються також по-різному. Розуміння основи цих відмінностей допоможе створювати кращі вакцини, впевнені дослідники.

 

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