Нейтралізуючі антитіла до коронавірусу можуть зберігатися десятиліттями - дослідження

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Команда дослідників спостерігала за 164 пацієнтами з COVID-19 в Сінгапурі протягом шести-дев'яти місяців, аналізуючи їх кров на наявність нейтралізуючих антитіл проти SARS-CoV-2, Т-клітин і сигнальних молекул імунної системи. Потім вони використовували ці дані для створення алгоритму машинного навчання для прогнозування траєкторій нейтралізуючих антитіл людей з плином часу.

"Ключовий висновок цього дослідження полягає в тому, що тривалість життя функціональних нейтралізуючих антитіл проти коронавірусу може сильно відрізнятися, і важливо контролювати це на індивідуальному рівні. Ця робота може мати наслідки для тривалості життя імунітету після вакцинації, яка буде частиною наших подальших досліджень", - розповіли автори дослідження.

Вони виявили, що антитіла до коронавірусу слабшають у різних людей з різною швидкістю. Таким чином всі люди по-різному реагують на інфекцію і захисні імунні реакції проявляються також по-різному. Розуміння основи цих відмінностей допоможе створювати кращі вакцини, впевнені дослідники.