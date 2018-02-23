New York Times поставил фото украинского олимпийского чемпиона Абраменко на обложку в Facebook

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61590 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74367 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77154 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106783 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100261 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104500 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111485 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117072 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122768 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134274 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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New York Times поставил фото украинского олимпийского чемпиона Абраменко на обложку в Facebook

New York Times поставил фото украинского олимпийского чемпиона Абраменко на обложку в Facebook

Киев  •  УНН

 • 3461 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Издание The New York Times разместило на своей обложке в соцсети Facebook фотографию, на которой украинский фристайлер Александр Абраменко выполняет прыжок, который в итоге стал лучшим на Олимпиаде 2018 и принёс Украине золото, передает УНН.

Как сообщалось, 18 февраля 2018 года украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане по фристайлу. Это первая медаль Украины на Олимпиаде в Пхенчхане. Кроме того, А.Абраменко стал первым мужчиной, который выиграл золотую медаль на Зимних Олимпийских играх за всю историю независимой Украины.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов сообщил о подписании приказа о выплате в 125 тыс. долларов вознаграждения украинскому спортсмену Александру Абраменко, который завоевал золотую медаль по фристайлу на XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Ранее украинский бизнесмен Павел Фукс заявил, что решил за личные средства профинансировать выплату дополнительных 50 тыс. долл. призовых средств за олимпийское золото, 25 тыс. долл. — за серебро, 15 тыс. долл. — за бронзу.

“Согласно анонсированной ранее программе мотивации для спортсменов, выступающих за Украину в Пхенчхане, Александр Абраменко и его тренер Энвер Аблаев получат от меня по 50 тыс. долларов каждый. Горжусь вместе со всей Украиной!” — написал бизнесмен в своем блоге в Telegram.

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