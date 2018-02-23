New York Times поставил фото украинского олимпийского чемпиона Абраменко на обложку в Facebook

Как сообщалось, 18 февраля 2018 года украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане по фристайлу. Это первая медаль Украины на Олимпиаде в Пхенчхане. Кроме того, А.Абраменко стал первым мужчиной, который выиграл золотую медаль на Зимних Олимпийских играх за всю историю независимой Украины.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов сообщил о подписании приказа о выплате в 125 тыс. долларов вознаграждения украинскому спортсмену Александру Абраменко, который завоевал золотую медаль по фристайлу на XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Ранее украинский бизнесмен Павел Фукс заявил, что решил за личные средства профинансировать выплату дополнительных 50 тыс. долл. призовых средств за олимпийское золото, 25 тыс. долл. — за серебро, 15 тыс. долл. — за бронзу.

“Согласно анонсированной ранее программе мотивации для спортсменов, выступающих за Украину в Пхенчхане, Александр Абраменко и его тренер Энвер Аблаев получат от меня по 50 тыс. долларов каждый. Горжусь вместе со всей Украиной!” — написал бизнесмен в своем блоге в Telegram.