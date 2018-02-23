New York Times поставил фото украинского олимпийского чемпиона Абраменко на обложку в Facebook
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Видання The New York Times розмістило на своїй обкладинці в соцмережі Facebook фотографію, на якій український фристайлер Олександр Абраменко виконує стрибок, який в підсумку став найкращим на Олімпіаді 2018 і приніс Україні золото, передає УНН.
Як повідомлялося 18 лютого 2018 року українець Олександр Абраменко завоював золоту медаль на XXIII зимових Олімпійських іграх в Пхенчхані з фрістайлу. Це перша медаль України на Олімпіаді в Пхенчхані. Крім того, А.Абраменко став першим чоловіком, який виграв золоту медаль на Зимових Олімпійських іграх за всю історію незалежної України.
Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов повідомив про підписання наказу про виплату в 125 тис. Доларів винагороди українському спортсмену Олександру Абраменко, який завоював золоту медаль з фрістайлу на XXIII Зимових Олімпійських іграх в Пхенчхані.
Раніше український бізнесмен Павло Фукс заявив, що вирішив за особисті кошти профінансувати виплату додаткових 50 тис. Дол. Призових коштів за олімпійське золото, 25 тис. Дол. - за срібло, 15 тис. Дол. - за бронзу.
"Згідно анонсованої раніше програми мотивації для спортсменів, які виступають за Україну в Пхенчхані, Олександр Абраменко та його тренер Енвер Аблаєв отримають від мене по 50 тис. Доларів кожен. Пишаюся разом з усією Україною! "- написав бізнесмен у своєму блозі в Telegram.