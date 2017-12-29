Неизвестный устроил стрельбу в церкви в Египте
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Неизвестный открыл огонь в пятницу утром в церкви Мэри Мина в районе Хелван, к югу от Каира, передает УНН со ссылкой на Ahram Online.
Местные СМИ сообщили, что есть жертвы. Нападение случилось, когда египетские христиане - копты - готовились к празднованию Нового года.
При этом Haber Turk со ссылкой на источники в полиции сообщает, что нападавший был убит. Указано также, что по меньшей мере три человека погибли в результате нападения.
Напомним, семь военных армии Египта погибли при нападении террористов.