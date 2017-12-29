Невідомий влаштував стрілянину в церкві в Єгипті
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Невідомий відкрив вогонь у п'ятницю вранці в церкві Мері Міна в районі Хелван, на південь від єгипетської столиці Каїра, передає УНН з посиланням на Ahram Online.
Місцеві ЗМІ повідомили, що є жертви. Напад стався, коли єгипетські християни - копти - готувалися до святкування Нового року.
При цьому Haber Turk з посиланням на джерела в поліції повідомляє, що нападник був убитий. Зазначено також, що щонайменше три людини загинули в результаті нападу.
Нагадаємо, сім військових армії Єгипту загинули під час нападу терористів.