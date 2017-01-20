Неизвестный открыл стрельбу у ночного клуба в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 20 января. УНН. Вчера поздно вечером неизвестный мужчина открыл стрельбу у ночного клуба в Одессе. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.
"Согласно имеющимся данным, мужчина выстрелил вверх из стартового пистолета в тот момент, когда проезжал на автомобиле мимо развлекательного заведения. Государственный номер транспортного средства уже определен, ведется поиск нарушителя ", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В полиции отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, ранения из охотничьего ружья получили 15 января двое селян в с.Старое Село Рокитновского района .