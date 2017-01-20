Невідомий вчинив стрілянину біля нічного клуба в Одесі

“Згідно з наявними даними, чоловік вистрілив вгору зі стартового пістолета в той момент, коли проїжджав на автомобілі повз розважальний заклад. Державний номер транспортного засобу вже визначений, ведеться пошук порушника”, — розповіли в прес-службі відомства.

В поліції зазначили, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, поранення з мисливської рушниці отримали 15 січня двоє селян у с.Старе Село Рокитнівського району.