Невідомий вчинив стрілянину біля нічного клуба в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 20 січня. УНН. Вчора пізно ввечері невідомий чоловік відкрив стрілянину біля нічного клуба в Одесі. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУ НП в Одеській області.
“Згідно з наявними даними, чоловік вистрілив вгору зі стартового пістолета в той момент, коли проїжджав на автомобілі повз розважальний заклад. Державний номер транспортного засобу вже визначений, ведеться пошук порушника”, — розповіли в прес-службі відомства.
В поліції зазначили, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.
Нагадаємо, поранення з мисливської рушниці отримали 15 січня двоє селян у с.Старе Село Рокитнівського району.