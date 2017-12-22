Неизвестный пригрозил облить кислотой детей нардепа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Семье народного депутата Украины Егора Соболева пришло письмо с угрозами. Об этом в Facebook сообщила жена Соболева, журналистка Маричка Падалко, передает УНН.
"Мои родители нашли в своем почтовом ящике большое письмо, отправленное 04.12.17. В нем неизвестный человек ругает Егора Соболева, повторяя тезисы о "дестабилизации", "работу на Москву" и т.п. В конце письма автор угрожает облить кислотой моих детей", - сообщила Падалко.
Напомним, 7 декабря Верховная Рада Украины проголосовала за отзыв Егора Соболева с должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.