Невідомий пригрозив облити кислотою дітей нардепа
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Родині народного депутата України Єгора Соболєва прийшов лист з погрозами. Про це у Facebook повідомила дружина Соболєва, журналістка Марічка Падалко, передає УНН.
“Мої батьки знайшли в своїй поштовій скриньці великий лист, відправлений 04.12.17. В ньому невідома людина сварить Єгора Соболєва, повторюючи тези про "дестабілізацію", "роботу на Москву" і т.п. В кінці листа автор погрожує облити кислотою моїх дітей”, — повідомила Падалко.
Нагадаємо, 7 грудня Верховна Рада України проголосувала за відкликання Єгора Соболєва з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції.