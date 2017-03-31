Неизвестные в Киеве избили заместителя директора "Укрспирт"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Неизвестные в Киеве напали и избили заместителя директора государственного предприятия "Укрспирт" Игоря Ильчишина. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает УНН.
"Что касается нападения неизвестными на Игоря Ильчишина, произошедшего вечером 29 марта 2017, сообщаем следующее: Игорь Ильчишин является заместителем директора ГП" Укрспирт ", а также председателем комиссии по ликвидации Государственного концерна спиртовой и ликеро-водочной промышленности (концерн" Укрспирт "), "- написали в пресс-службе" Укрспирта ".
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"Сейчас идет следствие. Все вопросы относительно мотива нападающих, возможных заказчиков, а также причин нападения находятся в компетенции правоохранительных органов. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины ", - добавили в пресс-службе.
Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие этого преступления, задержания правонарушителей и привлечения их к ответственности.
Как сообщал УНН, фонд государственного имущества включил в перечень предприятий, которые необходимо подготовить к приватизации в 2017 году, государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт".