Неизвестные в Киеве избили заместителя директора "Укрспирт"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53683 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105481 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162444 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119361 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118287 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113510 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104925 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107245 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103725 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155363 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Неизвестные в Киеве избили заместителя директора "Укрспирт"

Неизвестные в Киеве избили заместителя директора "Укрспирт"

Киев  •  УНН

 • 12586 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Неизвестные в Киеве напали и избили заместителя директора государственного предприятия "Укрспирт" Игоря Ильчишина. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает УНН.

"Что касается нападения неизвестными на Игоря Ильчишина, произошедшего вечером 29 марта 2017, сообщаем следующее: Игорь Ильчишин является заместителем директора ГП" Укрспирт ", а также председателем комиссии по ликвидации Государственного концерна спиртовой и ликеро-водочной промышленности (концерн" Укрспирт "), "- написали в пресс-службе" Укрспирта ".

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"Сейчас идет следствие. Все вопросы относительно мотива нападающих, возможных заказчиков, а также причин нападения находятся в компетенции правоохранительных органов. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины ", - добавили в пресс-службе.

Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие этого преступления, задержания правонарушителей и привлечения их к ответственности.

Как сообщал УНН, фонд государственного имущества включил в перечень предприятий, которые необходимо подготовить к приватизации в 2017 году, государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт".

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