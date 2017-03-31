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Невідомі в Києві побили заступника директора "Укрспирту"

Невідомі в Києві побили заступника директора "Укрспирту"

Київ • УНН

 • 12593 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Невідомі в Києві напали і побили заступника директора державного підприємства “Укрспирт” Ігоря Ільчишина. Про це повідомляє прес-служба підприємства, передає УНН.

“Стосовно нападу невідомими на Ігоря Ільчишина, що стався ввечері 29 березня 2017 року, повідомляємо наступне: Ігор Ільчишин є заступником директора ДП „Укрспирт“, а також головою комісії з ліквідації Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерн „Укрспирт“),” — написали у прес-службі “Укрспирту”.

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“Наразі триває слідство. Усі питання стосовно мотиву нападників, можливих замовників, а також причин нападу перебувають у компетенції правоохоронних органів. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України,” — додали у прес-службі.

Наразі правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на розкриття цього злочину, затримання правопорушників і притягнення їх до відповідальності.

Як повідомляв УНН, фонд державного майна включив до переліку підприємств, які необхідно підготувати до приватизації в 2017 році, державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “Укрспирт”.

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