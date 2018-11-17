Неизвестные ограбили авто инкассаторов, введен план "Перехват"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня утром в городе Ирпень Киевской области неизвестные ограбили инкассаторскую машину, в области объявлен план "Перехват". Об этом УНН сообщил начальник отдела коммуникаций ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.
В результате инцидента никто не пострадал, уточнил Жукович.
"Двое неизвестных напали на инкассаторскую машину. Нападение произошло в то время, когда инкассаторы меняли кассеты в банкомате. Неизвестные подбежали к машине, забрали несколько кассет и скрылись с места происшествия", - рассказал он.
Жукович добавил, что злоумышленники уехали с места происшествия на "иностранной машине".
"Сейчас в области объявлен план "Перехват". Наряду с этим, полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия", - сказал он.
Были ли в похищенных кассетах деньги, у Жуковича информации нет.
"Такую информацию банк пока не сообщил", - сказал он.
Напомним, в Одессе напали на инкассаторов.