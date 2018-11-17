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Невідомі пограбували авто інкасаторів, введено план "Перехоплення"

Невідомі пограбували авто інкасаторів, введено план "Перехоплення"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні зранку у місті Ірпінь Київської області невідомі пограбували інкасаторську машину, в області оголошений план "Перехоплення". Про це УНН повідомив начальник відділу комунікацій ГУ НП у Київській області Микола Жукович.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, уточнив Жукович.

"Двоє невідомих напали на інкасаторську машину. Напад трапився в той час, коли інкасатори міняли касети у банкоматі. Невідомі підбігли до машини, забрали кілька касет і зникли з місця пригоди", - розповів він.

Жукович додав, що зловмисники поїхали з місця події на "іноземній автівці".

"Зараз в області оголошений план "Перехоплення". Поряд з цим, поліція проводить оперативно-розшукові заходи", - сказав він.

Чи були у викрадених касетах гроші, у Жуковича інформації немає.

"Таку інформацію банк поки що не повідомив", - сказав він.

Нагадаємо, в Одесі напали на інкасаторів.

Українські Національні Новини

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