Невідомі пограбували авто інкасаторів, введено план "Перехоплення"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні зранку у місті Ірпінь Київської області невідомі пограбували інкасаторську машину, в області оголошений план "Перехоплення". Про це УНН повідомив начальник відділу комунікацій ГУ НП у Київській області Микола Жукович.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, уточнив Жукович.
"Двоє невідомих напали на інкасаторську машину. Напад трапився в той час, коли інкасатори міняли касети у банкоматі. Невідомі підбігли до машини, забрали кілька касет і зникли з місця пригоди", - розповів він.
Жукович додав, що зловмисники поїхали з місця події на "іноземній автівці".
"Зараз в області оголошений план "Перехоплення". Поряд з цим, поліція проводить оперативно-розшукові заходи", - сказав він.
Чи були у викрадених касетах гроші, у Жуковича інформації немає.
"Таку інформацію банк поки що не повідомив", - сказав він.
Нагадаємо, в Одесі напали на інкасаторів.