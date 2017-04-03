Неизвестные подожгли полигон для мусора в Житомире

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53683 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105481 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162443 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119361 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118287 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113510 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104925 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107245 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103725 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155363 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Неизвестные подожгли полигон для мусора в Житомире

Неизвестные подожгли полигон для мусора в Житомире

Киев  •  УНН

 • 11661 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 3 апреля. УНН. Неизвестные подожгли полигон твердых бытовых отходов в Житомире, сообщили УНН в пресс-службе Житомирского городского совета.

Пресс-служба городского совета сообщает, что поджог произошел в 19:30, полигон подожгли неизвестные молодые люди спортивной внешности.

"Сейчас пылает около 20 соток мусора полигона со стороны города. Два наряда патрульной полиции и следственно-оперативная группа уже работают на месте. Уже приехала одна бригада пожарных, ждем вторую", - сообщил главный инженер КП "КТП 0628" Андрей Кудак.

"Мы сейчас должны помочь локализовать пожар и не допустить распространения огня на новые площади полигона. То, что это поджог - сомнений нет. Причину таких действий должна выяснить полиция", - подчеркнул руководитель КП "АТП 0628" Сергей Колесник.

В настоящее время пожар локализован.

Житомирский полигон бытовых отходов был сдан в эксплуатацию в 50-х годах прошлого века и сейчас там захоронено 13 млн 300 тыс. кубометров мусора.

Напомним, 3 апреля во Львовской области в селе Терновица Яворовского района произошел пожар на местной мусорной свалке.

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