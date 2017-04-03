Неизвестные подожгли полигон для мусора в Житомире
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 3 апреля. УНН. Неизвестные подожгли полигон твердых бытовых отходов в Житомире, сообщили УНН в пресс-службе Житомирского городского совета.
Пресс-служба городского совета сообщает, что поджог произошел в 19:30, полигон подожгли неизвестные молодые люди спортивной внешности.
"Сейчас пылает около 20 соток мусора полигона со стороны города. Два наряда патрульной полиции и следственно-оперативная группа уже работают на месте. Уже приехала одна бригада пожарных, ждем вторую", - сообщил главный инженер КП "КТП 0628" Андрей Кудак.
"Мы сейчас должны помочь локализовать пожар и не допустить распространения огня на новые площади полигона. То, что это поджог - сомнений нет. Причину таких действий должна выяснить полиция", - подчеркнул руководитель КП "АТП 0628" Сергей Колесник.
В настоящее время пожар локализован.
Житомирский полигон бытовых отходов был сдан в эксплуатацию в 50-х годах прошлого века и сейчас там захоронено 13 млн 300 тыс. кубометров мусора.
Напомним, 3 апреля во Львовской области в селе Терновица Яворовского района произошел пожар на местной мусорной свалке.