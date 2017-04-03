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Невідомі підпалили полігон для сміття в Житомирі

Невідомі підпалили полігон для сміття в Житомирі

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 3 квітня. УНН. Невідомі підпалили полігон твердих побутових відходів у Житомирі, повідомили УНН у прес-службі Житомирської міської ради.

Прес-служба міської ради повідомляє, що підпал стався о 19:30, полігон підпалили невідомі молодики спортивної зовнішності.

“Наразі палає близько 20 соток свіжоскладованого сміття полігону зі сторони міста. Два наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група вже працюють на місці. Вже приїхала одна бригада пожежників, чекаємо на другу”, — повідомив головний інженер КП “КТП 0628” Андрій Кудак.

“Ми маємо зараз допомогти локалізувати пожежу та не допустити поширення вогню на нові площі полігону. Те, що це підпал — сумнівів немає. Причину таких дій має знайти поліція”, — наголосив керівник КП “АТП 0628” Сергій Колесник.

Наразі пожежу локалізовано.

Житомирський полігон побутових відходів був зданий у експлуатацію у 50-х роках минулого століття і наразі там захоронено 13 мільйонів 300 тисяч кубометрів сміття.

Нагадаємо, 3 квітня на Львівщині в селі Терновиця Яворівського району сталася пожежа на місцевому сміттєзвалищі.

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