Неизвестные облили краской памятник князю Владимиру в Киеве

"Красной краской в ​​Киеве не только облили памятник Елене Телиге в Бабьем Яру, вот так сейчас выглядит памятник Владимиру Великому", - написала она.

Примечательно, что ночью неизвестные облили красной краской памятник Елене Телиге, который установлен в Бабьем Яру. Сейчас памятник украинской публицистке отмыли.

Как сообщал УНН, в Минкульте выразили обеспокоенность порчей памятника Е.Телиге в Бабьем Яру.