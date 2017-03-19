Неизвестные облили краской памятник князю Владимиру в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Красной краской облили памятник князю Владимиру Великому в столице. Об этом сотрудник Украинского института национальной памяти Елена Халимон сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Красной краской в Киеве не только облили памятник Елене Телиге в Бабьем Яру, вот так сейчас выглядит памятник Владимиру Великому", - написала она.
Примечательно, что ночью неизвестные облили красной краской памятник Елене Телиге, который установлен в Бабьем Яру. Сейчас памятник украинской публицистке отмыли.
Как сообщал УНН, в Минкульте выразили обеспокоенность порчей памятника Е.Телиге в Бабьем Яру.