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Невідомі фарбою облили пам’ятник князю Володимиру в Києві

Київ • УНН

 • 13411 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Червоною фарбою облили пам’ятник князю Володимиру Великому в столиці. Про це співробітник Українського інституту національної пам’яті Олена Халімон повідомила на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

“Червоною фарбою в Києві не тільки облили пам’ятник Олені Телізі в Бабиному Яру, ось так зараз виглядає пам’ятник Володимиру Великому,” — написала вона.

Примітно, що вночі невідомі облили червоною фарбою пам’ятник Олені Телізі, який встановлений у Бабиному Яру. Наразі пам’ятник українській публіцистці відмили.

Як повідомляв УНН, у Мінкульті висловили стурбованість псуванням пам’ятника О.Телізі в Бабиному Яру.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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