Невідомі фарбою облили пам’ятник князю Володимиру в Києві

“Червоною фарбою в Києві не тільки облили пам’ятник Олені Телізі в Бабиному Яру, ось так зараз виглядає пам’ятник Володимиру Великому,” — написала вона.

Примітно, що вночі невідомі облили червоною фарбою пам’ятник Олені Телізі, який встановлений у Бабиному Яру. Наразі пам’ятник українській публіцистці відмили.

Як повідомляв УНН, у Мінкульті висловили стурбованість псуванням пам’ятника О.Телізі в Бабиному Яру.