Невідомі фарбою облили пам’ятник князю Володимиру в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Червоною фарбою облили пам’ятник князю Володимиру Великому в столиці. Про це співробітник Українського інституту національної пам’яті Олена Халімон повідомила на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Червоною фарбою в Києві не тільки облили пам’ятник Олені Телізі в Бабиному Яру, ось так зараз виглядає пам’ятник Володимиру Великому,” — написала вона.
Примітно, що вночі невідомі облили червоною фарбою пам’ятник Олені Телізі, який встановлений у Бабиному Яру. Наразі пам’ятник українській публіцистці відмили.
Як повідомляв УНН, у Мінкульті висловили стурбованість псуванням пам’ятника О.Телізі в Бабиному Яру.