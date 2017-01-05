Нетрезвый водитель совершил два ДТП во Львове и пытался уйти от патрульных
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 5 января. УНН. Вчера, 4 января, около 23:00 патрульным поступила информация о ДТП на улице Лычаковской. Об этом сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Львова.
Они прибыли на место происшествия, где водитель автомобиля ВАЗ-2109 сообщил, что виновник ДТП скрылся с места происшествия. Он также сообщил, что это был автомобиль ВАЗ-2121 "Нива" и предоставил фрагмент номерного знака.
Пока инспекторы оформляли ДТП, рядом проехал автомобиль "Нива", который совпадал с описанием. Полицейские поехали за ним и дали указание водителю остановиться световыми и звуковыми сигналами. Однако он наоборот увеличил скорость и пытался скрыться, создавая риски аварийных ситуаций. Во время преследования патрульным удалось остановить его на улице Погулянка, но он вырвался повредив служебный автомобиль полиции. Инспекторы продолжили преследование, и уже на улице Зеленой с помощью дополнительных экипажей, они заблокировали автомобиль нарушителя.
Патрульные заметили у нарушителя признаки состояния алкогольного опьянения. Он отказался проходить проверку на трезвость. Впоследствии водитель снова попытался убежать, однако ему не удалось.
Мужчину доставили в Лычаковский отдел полиции для установления личности, где на него составили протокол за управление в нетрезвом состоянии уже во второй раз в течение года, протокол за невыполнение требования полицейского об остановке, два протокола за совершенные ДТП и два протокола за оставление места ДТП, а также постановление за выключенный ближний свет фар и управление автомобилем без водительского удостоверения и страхового полиса.
Напомним, ночью 4 января на автодороге в Витовском районе Николаевской области пьяный водитель грузовика Renault Magnum, совершив ДТП, скрылся с места происшествия.