Нетверезий водій скоїв дві ДТП у Львові та намагався втекти від патрульних

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Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 5 січня. УНН. Учора, 4 січня, близько 23:00 патрульним надійшла інформація про ДТП на вулиці Личаківській. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Вони прибули на місце події, де водій автомобіля ВАЗ-2109 повідомив, що винуватець ДТП втік з місця події. Він також повідомив, що це був автомобіль ВАЗ-2121 “Нива” та надав фрагмент номерного знаку.

Допоки інспектори оформляли розшукове ДТП, поруч проїхав автомобіль “Нива”, який збігався з описом втікача. Вони поїхали за ним та дали вказівку водієві зупинитись світловими та звуковими сигналами. Проте він навпаки збільшив швидкість та намагався втекти, створюючи ризики аварійних ситуацій. Під час переслідування патрульним вдалось зупинити його на вулиці Погулянка, але він вирвався пошкодивши службовий автомобіль поліції. Інспектори продовжили переслідування, і вже на вулиці Зеленій за допомогою додаткових екіпажів, вони заблокували автомобіль порушника.

Патрульні помітили у порушника ознаки стану алкогольного сп’яніння. Він відмовився проходити перевірку на тверезість. Згодом водій знову спробував втекти, однак йому не вдалося.

Чоловіка доставили до Личаківського відділу поліції для встановлення особи, де на нього склали протокол за керування напідпитку вдруге впродовж року, протокол за невиконання вимоги поліцейського про зупинку, два протоколи за скоєні ДТП та два протоколи за залишення місця ДТП, а також постанову за вимкнене ближнє світло фар і керування автомобілем без посвідчення водія та страхового полісу.

Нагадаємо, вночі 4 січня на автодорозі у Вітовському районі Миколаївської області п’яний водій вантажівки Renault Magnum, скоївши ДТП, втік з місця пригоди.

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