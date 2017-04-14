Нетрезвые боевики пытались "конфисковать" наркотики у местного жителя - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Боевики в нетрезвом состоянии оставили передовые позиции с оружием и пытались "конфисковать" наркотики у местного жителя. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерста обороны Украины на своей странице в Facebook, передает УНН.
В соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ПО (Ростов-на-Дону) ВС РФ растет количество преступлений и правонарушений, совершенных российскими военнослужащими в отношении гражданского населения временно оккупированных территорий Украины.
"Военнослужащие 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го АК, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставили передовые позиции со штатным оружием и пытались "конфисковать" наркотики у местного жителя в населенном пункте Дебальцево", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что нарушители были задержаны разведывательным подразделением бригады.
Как сообщал УНН, украинцев предупредили о возможных провокациях на границе с Россией.