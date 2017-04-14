Нетверезі бойовики намагались "конфіскувати" наркотики у місцевого жителя - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Бойовики у нетверезому стані залишили передові позиції зі зброєю і намагалися "конфіскувати" наркотики у місцевого жителя. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерста оборони України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
У з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ВО (Ростов-на-Дону) ЗС РФ зростає кількість злочинів і правопорушень, скоєних російськими військовослужбовцями у стосовно цивільного населення тимчасово окупованих територій України.
“Військовослужбовці 7-ї окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2-го АК, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, залишили передові позиції зі штатною зброєю та намагались "конфіскувати" наркотики у місцевого жителя в населеному пункті Дебальцеве”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що порушники були затримані розвідувальним підрозділом бригади.
Як повідомляв УНН, українців попередили про можливі провокації на кордоні з Росією.