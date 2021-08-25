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Netflix снял документальный фильм о чемпионе F1 Михаэле Шумахере: появился трейлер

Netflix снял документальный фильм о чемпионе F1 Михаэле Шумахере: появился трейлер

Киев  •  УНН

 • 28410 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. "Шумахер", документальный фильм о немецком гонщике Формулы-1 Михаэля Шумахера, будет транслироваться на Netflix с 15 сентября. Фильм рассказывает о его пути от скромного начала к вершине Формулы-1, где он доминировал, выиграв семь титулов чемпиона мира и всего 91 победу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Кай Финке, директор Netflix по лицензированию телевидения в регионе EMEA, сказал: "Этот глубоко личный портрет Михаэля Шумахера вдохновит и коснется поклонников, которые следили за его карьерой, и представит эту культовую личность нашим участникам по всему миру, которые, возможно, не знакомы с огромной формулой звезды".

Фильм, основанный на рассказе Бриги Грант ("Красный топ") по сценарию Джонатана Уейкхема ("Мизантроп").

Фильм был снят в сотрудничестве с семьей Шумахера с использованием частных семейных архивов, архивных материалов Формулы-1 и интервью.

В фильме представлены интервью с женой Шумахера Коренной, его отцом Рольфом, его братом Ральфом и его детьми Джиной-Марией и Миком, а также интервью с выдающимися фигурами Формулы-1, включая Жана Тодта, Берни Экклстоуна, Себастьяна Феттеля, Мику Хаккинена, Дэймона Хилла, Дэвида Култхарда и Флавио Бриаторе.

Режиссерами фильма является Ханнс-Бруно Каммертенс, Ванесса Ньокер и Майкл Вех, а продюсерами фильма выступили Ванесса Ньокер и Бенджамин Сейкель.

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