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Netflix зняв документальний фільм про чемпіона F1 Міхаеля Шумахера: з'явився трейлер

Київ • УНН

 • 28414 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. "Шумахер", документальний фільм про німецького гонщика Формули-1 Міхаеля Шумахера, буде транслюватися на Netflix з 15 вересня. Фільм розповідає про його шлях від скромного початку до вершини Формули-1, де він домінував, вигравши сім титулів чемпіона світу і всього 91 перемогу. Про це інформує УНН з посиланням на Variety.

Деталі

Кай Фінке, директор Netflix з ліцензування телебачення в регіоні EMEA, сказав: "Цей глибоко особистий портрет Міхаеля Шумахера надихне і торкнеться його шанувальників, які стежили за його кар'єрою, і представить цю культову особистість нашим учасникам по всьому світу, які, можливо, не знайомі з величезною формулою зірки".

Фільм, заснований на оповіданні Брігі Грант ("Червоний топ") за сценарієм Джонатана Уейкхема ("Мізантроп").

Фільм був знятий у співпраці з сім'єю Шумахера з використанням приватних сімейних архівів, архівних матеріалів Формули-1 та інтерв'ю.

У фільмі представлені інтерв'ю з дружиною Шумахера Корінною, його батьком Рольфом, його братом Ральфом і його дітьми Джиною-Марією і Міком, а також інтерв'ю з видатними постатями Формули-1, включаючи Жана Тодта, Берні Екклстоуна, Себастьяна Феттеля, Міку Хаккінена, Деймона Хілла, Девіда Култхарда і Флавіо Бріаторе.

Режисерами фільму є Ханнс-Бруно Каммертенс, Ванесса Ньокер і Майкл Віх, а продюсерами фільму виступили Ванесса Ньокер і Бенджамін Сейкель.

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