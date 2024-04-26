Несмотря на санкции США, Индия возобновила закупку российских нефтепродуктов - Reuters

В пятницу, 26 апреля, судно, контролируемое подсанкционной российской компанией "Совкомфлот" зашло в порт на западе Индии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Отмечается. что с этого судна Индия отгружала мазут. Таким образом москва снова начала использовать суда СКФ для поставки нефти на ключевой рынок - Индию.

Источники издания свидетельствуют, что судно SCF Baltica, перевозившее 90 тысяч тонн мазута для Reliance Industries, оператора крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса в Джамнагаре.

Индия предоставила разрешение на морское страхование для российских компаний

Ожидается, что в этот же день, после полной разгрузки, судно покинет порт.

Как пишет, Reuters, индийские нефтепереработчики, в том числе Reliance, стали с осторожностью принимать грузы на судах компании "Совкомфлота". Это, вероятно связано с тем, что 23 февраля США наложили санкции на российского судоходного гиганта и определили 14 танкеров с сырой нефтью как имущество, в котором "Совкомфлот" имел интерес после войны в Украине.

В то же время отмечается, что во время во время визита в Индию в начале этого месяца американские чиновники заявили, что Вашингтон хочет стабильных мировых поставок нефти. Они также не просили Индию сократить импорт российской нефти.

В издании добавили, что SCF Baltica не входит в число 14 судов, против которых Вашингтон в последние месяцы ввел санкции. Судно находится в управлении компании Stream Ship Management, базирующейся в ОАЭ, а его владельцем указана компания Ashbourne Navigation

Индия защищает свои отношения с рф и не становится на сторону Украины в войне

Между тем другой танкер "Владимир Тихонов", который, как ожидается, прибудет на следующей неделе с российской нефтью, также находится в управлении Stream Ship Management и указан на сайте СКФ как часть его флота.

Напомним

В марте Bloomberg заявил, что все индийские нефтеперерабатывающие заводы теперь отказываются принимать российскую нефть, перевозимую танкерами компании "Совкомфлот" из-за санкций США