Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
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Индия предоставила разрешение на морское страхование для российских компаний
Индия предоставила разрешения на морское страхование четырем российским компаниям до 2025 и 2029 годов, помогая России уменьшить зависимость от западных страховщиков при экспорте нефти в Индию.
В МАГАТЭ сделали заявление по ситуации на ЗАЭС
Ситуация на Запорожской АЭС остается крайне непредсказуемой, несмотря на отсутствие недавних атак беспилотников, эксперты МАГАТЭ ежедневно слышат артиллерийские обстрелы, а последствия продолжающегося конфликта влияют на ядерную безопасность на других ядерных объектах Украины.
Ким Кардашьян посетила Белый дом
Ким Кардашян посетила Белый дом, чтобы обсудить тюремную реформу с вице-президентом Камалой Харрис после того, как президент Байден помиловал нескольких человек, осужденных за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками.
В Киеве восстановили 70% энергооборудования, поврежденного из-за вражеских обстрелов
В Киеве восстановлено 70% из 1 000 единиц энергетического оборудования, поврежденного в результате вражеских обстрелов, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
NYT: Украина может использовать ATACMS для поражения российских целей в Крыму
Украина получила от США ракеты большой дальности ATACMS для усиления давления на российские силы в оккупированном Крыму и на востоке Украины.
В Брюсселе стартовали разъяснительные встречи Еврокомиссии и Украины по сельскому хозяйству
Украина и Европейская Комиссия начали разъяснительные встречи по вопросам сельского хозяйства и развития сельских территорий в Брюсселе, целью которых является приведение законодательства Украины в соответствие с требованиями переговоров о вступлении в ЕС.
США готовят крупнейший пакет в истории на общую сумму $6 млрд - Politico
США готовят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму 6 миллиардов долларов, включая системы Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие против беспилотников и ракеты класса "воздух-воздух", хотя на доставку оборудования могут уйти годы.
Американские военные начали строительство пирса возле Газы - Пентагон
Американские военные начали строительство временного военно-морского пирса вблизи Газы, чтобы облегчить доставку гуманитарной помощи, включая более двух миллионов обедов ежедневно, в опустошенный палестинский анклав, находящийся на грани гуманитарной катастрофы.
На фронте погибла журналистка и военная Алла Пушкарчук
Бывшая журналистка Алла Пушкарчук, которая вступила в ряды Вооруженных сил и стала минометчицей, погибла на фронте во время вторжения России в Украину.
Картину Климта продали на аукционе в Вене за 30 миллионов евро
"Портрет фройляйн Лизер" Густава Климта, который считался утраченным в течение 100 лет, был продан за 30 миллионов евро неизвестному покупателю в Вене.