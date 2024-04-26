Индия предоставила разрешение на морское страхование для российских компаний

Индия предоставила разрешение по морскому страхованию четырем российским фирмам, что придало импульс усилиям Москвы избегать использования западных поставщиков услуг. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Отмечается, что российские компании VSK Insurance, Sogaz Insurance Co. и Alfastrakhovanie PCL получили разрешение на осуществление морского страхования до 20 февраля 2025 года.

Кроме того, срок действия московской СК "Ингросстрах" продлен до марта 2029 года.

По словам трех лиц, осведомленных в этом вопросе, страховое покрытие всех четырех поставщиков обеспечивает государственная Российская национальная страховая компания.

Россия использует западных страховщиков для покрытия танкерного флота, экспортирующего свою нефть в Индию.

Использование собственных страховых услуг поможет уменьшить зависимость Москвы и уступчивость для индийских покупателей.

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