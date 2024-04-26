Индия предоставила разрешение на морское страхование для российских компаний

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
  •  134279 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  151477 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  158235 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  142657 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  119905 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  105279 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  102755 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137652 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  158077 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154514 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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Публикации

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19 апреля 2024, 15:15  •  566159 просмотра
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Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  480649 просмотра

Индия предоставила разрешение на морское страхование для российских компаний

Индия предоставила разрешения на морское страхование четырем российским компаниям до 2025 и 2029 годов, помогая России уменьшить зависимость от западных страховщиков при экспорте нефти в Индию.

Экономика •   •  2022 просмотра
Индия предоставила разрешение на морское страхование для российских компаний

В МАГАТЭ сделали заявление по ситуации на ЗАЭС

Ситуация на Запорожской АЭС остается крайне непредсказуемой, несмотря на отсутствие недавних атак беспилотников, эксперты МАГАТЭ ежедневно слышат артиллерийские обстрелы, а последствия продолжающегося конфликта влияют на ядерную безопасность на других ядерных объектах Украины.

Война •   •  2290 просмотра
В МАГАТЭ сделали заявление по ситуации на ЗАЭС

Ким Кардашьян посетила Белый дом

Ким Кардашян посетила Белый дом, чтобы обсудить тюремную реформу с вице-президентом Камалой Харрис после того, как президент Байден помиловал нескольких человек, осужденных за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками.

политика •   •  2496 просмотра
Ким Кардашьян посетила Белый дом

В Киеве восстановили 70% энергооборудования, поврежденного из-за вражеских обстрелов

В Киеве восстановлено 70% из 1 000 единиц энергетического оборудования, поврежденного в результате вражеских обстрелов, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Война •   •  2890 просмотра
В Киеве восстановили 70% энергооборудования, поврежденного из-за вражеских обстрелов

NYT: Украина может использовать ATACMS для поражения российских целей в Крыму

Украина получила от США ракеты большой дальности ATACMS для усиления давления на российские силы в оккупированном Крыму и на востоке Украины.

Война •   •  4342 просмотра
NYT: Украина может использовать ATACMS для поражения российских целей в Крыму

В Брюсселе стартовали разъяснительные встречи Еврокомиссии и Украины по сельскому хозяйству

Украина и Европейская Комиссия начали разъяснительные встречи по вопросам сельского хозяйства и развития сельских территорий в Брюсселе, целью которых является приведение законодательства Украины в соответствие с требованиями переговоров о вступлении в ЕС.

политика •   •  5186 просмотра
В Брюсселе стартовали разъяснительные встречи Еврокомиссии и Украины по сельскому хозяйству

США готовят крупнейший пакет в истории на общую сумму $6 млрд - Politico

США готовят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму 6 миллиардов долларов, включая системы Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие против беспилотников и ракеты класса "воздух-воздух", хотя на доставку оборудования могут уйти годы.

Война •   •  5774 просмотра
США готовят крупнейший пакет в истории на общую сумму $6 млрд - Politico

Американские военные начали строительство пирса возле Газы - Пентагон

Американские военные начали строительство временного военно-морского пирса вблизи Газы, чтобы облегчить доставку гуманитарной помощи, включая более двух миллионов обедов ежедневно, в опустошенный палестинский анклав, находящийся на грани гуманитарной катастрофы.

Война •   •  5827 просмотра
Американские военные начали строительство пирса возле Газы - Пентагон

На фронте погибла журналистка и военная Алла Пушкарчук

Бывшая журналистка Алла Пушкарчук, которая вступила в ряды Вооруженных сил и стала минометчицей, погибла на фронте во время вторжения России в Украину.

Война •   •  13238 просмотра
На фронте погибла журналистка и военная Алла Пушкарчук

Картину Климта продали на аукционе в Вене за 30 миллионов евро

"Портрет фройляйн Лизер" Густава Климта, который считался утраченным в течение 100 лет, был продан за 30 миллионов евро неизвестному покупателю в Вене.

Культура •   •  14735 просмотра
Картину Климта продали на аукционе в Вене за 30 миллионов евро