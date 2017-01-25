Несовершеннолетняя попала в больницу из-за таблеток для похудения

Сообщение о том, что в медучреждение с признаками отравления доставили несовершеннолетнюю 2000 года рождения, поступило в полицию 24 января в 3:30. На следующий день она рассказала врачам о вероятных причинах плохого самочувствия, вызванного таблетками сомнительного происхождения.

Недомогание школьницы было вызвано препаратами для похудения, заказанными через интернет. Сейчас жизни девушки ничего не угрожает.

Факт внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан. С семьей проведены профилактические мероприятия.