Неповнолітня потрапила до лікарні через пігулки для схуднення
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. На Донеччині дівчина внаслідок вживання пігулок для схуднення потрапила до лікарні. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
Повідомлення про те, що до медзакладу з ознаками отруєння доправлено неповнолітню 2000 року народження, надійшло до поліції 24 січня о 3:30. Наступного дня вона розповіла лікарям про ймовірні причини поганого самопочуття, викликані пігулками сумнівного походження.
Нездужання школярки було викликано препаратами для схуднення, замовленими через інтернет. Наразі життю дівчини нічого не загрожує.
Факт внесено до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. З родиною проведено профілактичні заходи.