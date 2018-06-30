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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138241 просмотра

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8 марта, 10:25 • 143900 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Неподалеку ливийского берега могли погибнуть более 100 мигрантов

Неподалеку ливийского берега могли погибнуть более 100 мигрантов

Киев  •  УНН

 • 10296 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Около 100 мигрантов могли погибнуть после того, как их лодка перевернулась вблизи ливийского побережья, сообщил в пятницу сотрудник военно-морского флота страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DPA.

“Пока не известно, сотни людей утонули”, — сказал пресс-секретарь ливийского военно-морского флота Айуб Касим.

“Мы все еще ждем информации об их судьбе от лодки нашего флота в этом районе”, — сказал он, добавив, что еще 14 человек, которые были в лодке, были спасены утром в пятницу.

Точное количество мигрантов на борту лодки во время инцидента пока не известна.

Как сообщал УНН, ФРГ согласовала с Грецией и Испанией политику возвращения беженцев.

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