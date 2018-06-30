Неподалік лівійського берега могли загинути понад 100 мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Близько 100 мігрантів могли загинути після того, як їхній човен перекинувся поблизу лівійського узбережжя, повідомив в п'ятницю співробітник військово-морського флоту країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на DPA.
“Поки не відомо, чи сотня людей потонули”, — сказав прес-секретар лівійського військово-морського флоту Айуб Касим.
“Ми все ще чекаємо інформації про їхню долю від човна нашого флоту в цьому районі”, — сказав він, додавши що ще 14 осіб, які були в човні, були врятовані вранці у п’ятницю.
Точна кількість мігрантів на борту човна під час інциденту поки не відома.
Як повідомляв УНН, ФРН узгодила з Грецією та Іспанією політику повернення біженців.