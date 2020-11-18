Непобедимый украинский боксер бросил вызов чемпиону мира Кроуфорду
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Украинский призер Олимпийских игр боксер Тарас Шелестюк выразил желание провести бой против именитого соперника, передает УНН со ссылкой на "Instagram" Шелестюка.
Украинец бросил вызов чемпиону мира в полусреднем весе по версии WBO Теренсу Кроуфорду.
“Я всегда боксировал с сильнейшими в любительском боксе. Так же хочу боксировать с лучшими и на профи ринге. Верю, что наш бой с Теренсом Кроуфордом стал бы претендентом на бой года. Теренс и его промоутер часто жалуются, что с ним никто не хочет боксировать. Я всегда был готов на поединок, только они не проявляли желания драться со мной”, — написал Шелестюк.
Отметим, что в ноябре Кроуфорд защитил свой чемпионский титул WBO в полусреднем весе. Произошло это в бою против британца Келла Брука. Бой продолжался неполных четыре раунда и завершился для Брука нокаутом. Всего американец выиграл все свои 37 боев и 28 из них нокаутом.
Добавим, Шелестюк — бронзовый призер Олимпиады-2012 и чемпион мира 2011 года в весе до 69 кг. На профи-ринге Шелестюк выиграл все 18 боев (10 нокаутом).