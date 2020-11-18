Непереможний український боксер кинув виклик чемпіону світу Кроуфорду

Українець кинув виклик чемпіону світу у напівсередній вазі за версією WBO Теренсу Кроуфорду.

“Я завжди боксував з найсильнішими в аматорському боксі. Так само хочу боксувати з найкращими і на профі рингу. Вірю, що наш бій з Теренсом Кроуфордом став би претендентом на бій року. Теренс і його промоутер часто скаржаться, що з ним ніхто не хоче боксувати. Я завжди був готовий на поєдинок, тільки вони не виявляли бажання битися зі мною”, — написав Шелестюк.

Зазначимо, що у листопаді Кроуфорд захистив свій чемпіонський титул WBO у напівсередній вазі. Сталося це в бою проти британця Келла Брука. Бій тривав неповних чотири раунди та завершився для Брука нокаутом. Загалом американець виграв усі свої 37 боїв і 28 з них нокаутом.

Додамо, Шелестюк — бронзовий призер Олімпіади-2012 та чемпіон світу 2011 року у вазі до 69 кг. На профі-ринзі Шелестюк виграв усі 18 боїв (10 нокаутом).