Необходимо немедленно вернуть в учебники по истории правду о борцах за независимость Украины - П.Порошенко

Как сообщили в пресс-службе, Президент отметил важность восстановления исторической справедливости и донесения исторической правды о борцах за свободу и независимость Украины во времена тоталитарного советского режима. По убеждению Главы государства возвращение правдивой информации в учебники по истории Украины о борцах за независимость нашего государства необходимо сделать немедленно. Он сообщил, что Министерство образования и науки уже осуществляет подготовку этих изменений.

Глава государства поддержал обращение правозащитников о необходимости внесения изменений в учебные программы учебных заведений с целью "полного и правдивого освещения роли украинских правозащитников в процессе восстановления украинской независимости". Он также заверил присутствующих в своей готовности инициировать соответствующие изменения как на уровне Кабинета министров Украины, так и на уровне областных государственных администраций по увеличению бюджетных расходов на материальную помощь (именные стипендии Президента Украины) Украинским правозащитникам-диссидентам и достойное чествование их роли в истории независимой Украины .

"От всего сердца хотел бы сказать каждому из вас огромное спасибо, а как по мне - в моих глазах участники Хельсинкские группы были и есть настоящие герои. По моему глубокому убеждению чрезвычайно важно, что ваш вклад в восстановление украинской независимости мы обязательно отметили и запомнили", - добавил П.Порошенко.

Напомним, Президент Украины встретился с известными украинскими правозащитниками - учредителями и членами Украинской Общественной группы содействия выполнению Хельсинских соглашений (Украинская Хельсинская группа) по случаю 40-летия создания этой правозащитной организации.