Необхідно негайно повернути в підручники з історії правду про борців за незалежність України - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Повернення правдивої інформації в підручники з історії України про борців за незалежність нашої держави необхідно зробити негайно. На цьому наголосив Президент України Петро Порошенко під час зустрічі із відомими українськими правозахисниками – засновниками та членами Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінських угод (Українська Гельсінська група), передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Як повідомили у прес-службі, Президент наголосив на важливості відновлення історичної справедливості та донесення історичної правди про борців за волю та незалежність України в часи тоталітарного радянського режиму. На переконання Глави держави повернення правдивої інформації в підручники з історії України про борців за незалежність нашої держави необхідно зробити негайно. Він повідомив, що Міністерство освіти і науки вже здійснює підготовку цих змін.
Глава держави підтримав звернення правозахисників щодо необхідності внесення змін в навчальні програми закладів освіти з метою “повного та правдивого висвітлення ролі українських правозахисників в процесі відновлення української незалежності”. Він також запевнив присутніх у своїй готовності ініціювати відповідні зміни як на рівні Кабінету міністрів України, так й на рівні обласних державних адміністрацій щодо збільшення бюджетних витрат на матеріальну допомогу (іменні стипендії Президента України) українським правозахисникам-дисидентам та гідного вшанування їх ролі в історії незалежної України.
“Від щирого серця хотів би сказати кожному з вас величезне дякую, бо як на мене — в моїх очах учасники Гельсінські групи були і є справжні герої. На моє глибоке переконання є надзвичайно важливо, що ваш внесок у відновлення української незалежності ми обов’язково відзначили і запам’ятали”, — додав П.Порошенко.
Нагадаємо, Президент України зустрівся з відомими українськими правозахисниками — засновниками та членами Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінських угод (Українська Гельсінська група) з нагоди 40-річчя створення цієї правозахисної організації.