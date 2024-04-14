"Нельзя закрывать глаза на российские ракеты и дроны, это означает, что надо действовать, и действовать сильно" - Зеленский

Эффективное противостояние воздушным атакам с помощью союзников - возможно. На это обратил внимание Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении. В частности, он взял в пример отражение массированной атаки Ирана по Израилю прошлой ночью, и призвал союзников "не закрывать глаза на российские ракеты и дроны". Об этом пишет УНН со ссылкой на обращение главы государства.

Современная авиация доказывает свою эффективность, современные системы ПВО способны давать защиту жизни - сейчас на Ближнем Востоке это было продемонстрировано, когда авиация и ПВО сбивали иранские ракеты и "шахеды", которые были направлены против Израиля. Весь мир видит, что такое настоящая защита. Видит, что это возможно. И весь мир увидел, что Израиль в этой защите был не один - угрозу в небе уничтожали и союзники. И когда Украина говорит союзникам, что единство дает лучшую защиту, эффективность этого они уже сами хорошо знают. Знают и обеспечивают. И когда Украина говорит, что союзникам нельзя закрывать глаза на российские ракеты и дроны, это означает, что надо действовать, и действовать сильно. - призвал Зеленский.

Детали

В частности Президент акцентировал внимание на важности санкций против России, которые ограничат государство-террористку в количестве вооружения, которое она может применить против Украины.

Россия использует каждый день, каждую неделю, каждый месяц, чтобы нанести значительный ущерб. К сожалению, помощь Украине до сих пор ограничена, а российское государство до сих пор имеет доступ к критическим компонентам, которые необходимы для производства ракет и дронов. В каждой ракете, которая наносит удары по Украине, по меньшей мере десятки компонентов - электроники, чипов, - которые поставляются от компаний из других стран и завозятся через территорию соседей России. В "шахедах" - также компоненты, произведенные в свободном мире. Все это должно быть прекращено и может быть прекращено: и попустительство террору, и возможность террористов искать себе сообщников по миру, и сам российский террор - все его проявления. - подчеркнул Президент Украины.

Глава государства также добавил, что защищать небо надо не риторикой. Ведь "не мыслями ограничивается производство ракет и дронов для террора. И то, что санкции против России все еще обходят, и то, что мы в Украине месяцами ждем жизненно важный пакет поддержки - то, что мы до сих пор ожидаем голосования в Конгрессе, свидетельствует о том, что так же месяцами нарастает самоуверенность террористов. Нельзя больше терять времени, - добавил Президент.