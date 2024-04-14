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"Нельзя закрывать глаза на российские ракеты и дроны, это означает, что надо действовать, и действовать сильно" - Зеленский
Президент Зеленский отметил важность эффективной противовоздушной обороны от российских ракетных и беспилотных атак с помощью союзников, приведя успешное отражение Израилем массированной атаки Ирана как пример того, что возможно благодаря единству и современным системам обороны.
Атака на Днепр: количество пострадавших увеличилось до 12 человек
12 человек получили ранения в результате падения обломков после того, как украинские ПВО сбили российскую ракету над Днепром.
Израиль хочет сформировать стратегический альянс против Ирана - Минбороны Израиля
Израиль рассчитывает сформировать стратегический альянс с США и союзниками против ядерной угрозы со стороны Ирана после успешной защиты от массированной иранской ракетной и беспилотной атаки.
На Бахмутском направлении минометное подразделение пограничников удачно отработало по позиции россиян
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Два человека пострадали в результате атаки российских беспилотных летательных аппаратов в Одрадокомьянке Херсонской области: мужчина получил легкую травму спины, а женщина - контузию.
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В решающем третьем матче "Днепр" совершил впечатляющий камбэк, победив "Черкасские Мавпы" со счетом 78:73 и стал вторым финалистом Суперлиги Favbet.
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Пять человек пострадали из-за вечерней атаки россиян по Днепру. Украинские защитники неба сбили вражескую ракету, однако обломки упали в областном центре, и повредили частные дома.
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Нетаньяху может получить политическую выгоду от продолжения войны на Ближнем Востоке, поскольку это может отсрочить его заключение по обвинениям в коррупции.
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Российские войска запустили две управляемые ракеты Х-59 в направлении Одесской области, но обе были успешно перехвачены и уничтожены украинской противовоздушной обороной над Черным морем.
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В Днепре, Украина, прогремели взрывы после того, как Вооруженные силы Украины предупредили о ракетной угрозе городу.