Нелегитимность президента путина может стать переломным моментом - Зеленский

После президентских выборов в россии, где высокий процент "победы" владимира путина, игра будет на стороне западных лидеров - признать результаты выборов в рф, или нет. Но нелегитимность президента путина может быть переломным моментом, заявил Президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press, передает корреспондент УНН.

Детали

"Мы понимаем, что выборы там (в рф - ред.) проходят не демократично. Неважно, как они проходят, все знают, какой будет результат. Мы понимаем, что оппозиции в россии не существует. Мы не видим этих людей. Мы видим оппозицию, которая условная или искусственная, которая имеет с путиным одинаковое видение. Они имеют такое же видение по войне, по мировой изоляции, по использованию ядерного оружия, по экономике", - сказал Зеленский.

Поэтому, по его словам, в Украине понимают результаты этих "выборов".

"Поэтому мы понимаем результаты этих выборов. Вопрос к миру. Это могут быть выборы, которые будут нелегитимные, которые не признает мир. После 2014 года таких мощных ударов по изоляции россии не было, несмотря на оккупацию части Донбасса и Крыма, и сейчас, если путин пойдет на выборы, и, наверное, высокий процент этого, и очень высокий процент того, что он победит на этих выборах, потому что он соревнуется с собой", - отметил Зеленский.

Президент заметил: "Поэтому здесь игра уже будет на стороне западных лидеров, цивилизованного мира - признать результаты выборов в рф, или нет".

Может быть, кстати, переломным моментом нелегитимность президента путина - отметил Зеленский.

На вопрос, призвал бы он международных лидеров быть решительными в отношении результатов выборов в рф, назвать путина нелегитимным, если он победит, Зеленский ответил: "Я бы очень хотел, чтобы западный мир сам это понимал, чтобы мне не приходилось это делать, звонить, давить, говорить. Мне кажется, что мир все это уже понимает после всего того горя, что россия принесла повсюду".

Дополнение

Президентские выборы в россии состоятся 17 марта 2024 года. Как сообщалось, в россии до президентских выборов кремль вряд ли объявит о новых волнах мобилизации.