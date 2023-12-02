Нелегитимность президента путина может стать переломным моментом - Зеленский
Зеленский предполагает, что западные лидеры могут столкнуться с решением о признании легитимности будущих президентских выборов в рф. Он намекает на возможность перелома в зависимости от их реакции
На фоне снегопада во Львовской области в пути задержались девять поездов
Сильные снегопады во Львовской области Украины привели к задержке 9 поездов, но ни один рейс не был отменен.
В Мариуполе произошел взрыв, предварительно на базе оккупантов - Андрющенко
В Кальмиусском районе временно оккупированного Мариуполя произошел взрыв, сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.
В Мелитополе уничтожили российских оккупантов и повредили технику - ГУР
Украинские силы сопротивления уничтожили российских военных и повредили их технику во временно оккупированном Мелитополе, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
рф пытается подавить публичное недовольство жен мобилизованных солдат - британская разведка
российское правительство якобы пытается подавить инакомыслие среди солдатских дружин с помощью взяток и дискредитации в интернете после небольших протестов в москве.
Продолжаются жесткие бои - Штупун о ситуации в Авдеевской промзоне
В Авдеевской промзоне продолжаются жесткие бои.
На Запорожье враг атаковал 14 беспилотниками, всего за сутки почти сотня ударов
Российские войска нанесли 99 ударов по 17 населенным пунктам в Запорожье.
По всей Украине воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о взлете МиГ-31К в рф
По всей Украине объявлена воздушная тревога на фоне сообщения о взлете МиГ-31К, носителя ракет "Кинжал", с российского аэродрома в Моздоке.
россияне уменьшили количество атак под Авдеевкой из-за потерь - спикер
Российские войска под Авдеевкой и в целом на Таврическом направлении уменьшили количество атак почти в 1,5 раза, что связано с большими потерями среди личного состава.
Кукольная терапия: победительница конкурса "Час діяти, Україно!" поделилась историей перевоплощения библиотеки на Ивано-Франковщине
Вера Ивановна Гудзык всего 3 года работает на должности директора библиотеки на Ивано-Франковщине. Именно она стала автором удивительного проекта "Кукольная библиотерапия", который превратил помещение библиотеки в настоящий магнит для детей и взрослых.