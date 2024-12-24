«Нелегальная елка": в Украине 40 человек привлечены к ответственности

В Украине Госэкоинспекцией во время проверок по сохранению хвойных насаждений во время их заготовки и реализации в предновогодний период выявлено 142 нарушения. 40 человек привлечены к административной ответственности.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на Минприроды.

С конца ноября 2024 года Госэкоинспекцией усилено проведение мероприятий по сохранению хвойных насаждений во время их заготовки и реализации в предновогодний период. Созданы спецгруппы, в составе которых представители Госэкоинспекции, Нацполиции и органов местного самоуправления - говорится в сообщении.

Государственная экологическая инспекция регулярно осуществляет рейдовые выезды для осуществления контроля за перевозкой, заготовкой и реализацией хвойных насаждений, предотвращения незаконных рубок и меры по выявлению правонарушителей будут проводиться в местах продажи новогодних деревьев.

В этом году уже Госэкоинспекцией выявлено 142 нарушения. Среди них 24 самовольная рубка, 11 порядок заготовки и 107 нарушений в местах реализации. По результатам мероприятий составлено 137 протокол, из них 97 передано в судебные органы, 40 человек привлечены к административной ответственности - информирует Минприроды.

Живые елки на праздники: где купить легально и сколько это стоит?

Минприроды напоминает, что приобрести елку можно в специализированных местах продажи.

Где приобрести новогоднее дерево?

Все контакты и локации вы можете найти в фейсбуке и сайти ГП "Леса Украины".

Как понять, что елка легальная?

Каждое дерево имеет специальную бирку со штрих-кодом, содержащую информацию о месте заготовки, лесозаготовителе и его подчинении.

Незаконная вырубка хвойных деревьев влечет за собой взыскание штрафа в размере от 510 до 5100 грн (согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

За незаконную вырубку зеленых насаждений на территории лесов предусмотрена уголовная ответственность (ст. 246 Уголовного кодекса Украины "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса") - что наказывается штрафом от 17000 до 25500 грн или арестом на срок до шести месяцев.

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