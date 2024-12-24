Украинские военные установили к праздникам елку в Судже
Киев • УНН
Бойцы 1-го механизированного батальона 22 ОМБР установили рождественскую елку в курской области рф. На этом направлении украинские защитники отбили 46 вражеских штурмов и выдержали 385 артобстрелов.
Бойцы 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ установили рождественскую елку в Судже, что в курской области рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение 22 ОМБР в Instagram.
"У каждого своя елка. Нашу воины 1 механизированного батальона установили в Судже", - говорится в заметке.
Дополнение
По данным Генштаба, по состоянию на утро 24 декабря, вчера наши защитники в курской области отбили 46 вражеских штурмов, противник нанес по позициям наших воинов 385 артиллерийских обстрелов, из них 9 - из реактивных систем залпового огня.
Операция "Курск": как начиналась уникальная миссия украинских военных6 дек. 2024, 11:13 • 17214 просмотров