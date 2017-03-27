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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 112191 просмотра

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 127526 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 136145 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128266 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 119885 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106768 просмотра

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Нелегала среди фрутков обнаружили Закарпатские таможенники

Нелегала среди фрутков обнаружили Закарпатские таможенники

Киев  •  УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 27 марта. УНН. Сегодня, 27 марта, таможенники обнаружили среди груза с фруктами 16-летнего гражданина Афганистана, который пытался попасть в ЕС. Об этом сообщают в Закарпатской таможни ДФС, передает УНН.

“Таможенники прибыли на окраину г.Свалява на вызов полиции. Там полицейские остановили грузовой автомобиль, перевозивший фрукты из Сербии в Россию под таможенными печатями и пломбами на условиях Конвенции МДП, предусматривающий взаимное признание таможенных обеспечений странами-участницами, а также осуществление таможенного оформления таких товаров в упрощенном порядке”, - сообщили в ДФС.

Также в ведомстве рассказали, что подозрение о перевозке нелегалов возникло у полицейских которые остановили грузовик, таможенники которые приехали по вызову сняли пломбы, которые были наложены в Евросоюзе, и внутри грузовика обнаружили 16-летнего гражданина Афганистана.

Иностранец объяснил, что за гражданина Сербии пообещал переместить его в Венгрию за вознаграждение. Но когда парень замерз и услышал голоса, то начал стучать чтобы ему открыли. Оказалось, что он вместо Венгрии приехал в Украину.

Напомним, 6 марта на Волыни пограничники задержали афганца и нелегала из Ганы.

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