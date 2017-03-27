Нелегала среди фрутков обнаружили Закарпатские таможенники

“Таможенники прибыли на окраину г.Свалява на вызов полиции. Там полицейские остановили грузовой автомобиль, перевозивший фрукты из Сербии в Россию под таможенными печатями и пломбами на условиях Конвенции МДП, предусматривающий взаимное признание таможенных обеспечений странами-участницами, а также осуществление таможенного оформления таких товаров в упрощенном порядке”, - сообщили в ДФС.

Также в ведомстве рассказали, что подозрение о перевозке нелегалов возникло у полицейских которые остановили грузовик, таможенники которые приехали по вызову сняли пломбы, которые были наложены в Евросоюзе, и внутри грузовика обнаружили 16-летнего гражданина Афганистана.

Иностранец объяснил, что за гражданина Сербии пообещал переместить его в Венгрию за вознаграждение. Но когда парень замерз и услышал голоса, то начал стучать чтобы ему открыли. Оказалось, что он вместо Венгрии приехал в Украину.

Напомним, 6 марта на Волыни пограничники задержали афганца и нелегала из Ганы.