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Нелегала серед фруктів виявили Закарпатські митники

Нелегала серед фруктів виявили Закарпатські митники

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 27 березня. УНН. Сьогодні, 27 березня, митники виявили серед вантажу з фруктами 16-річного громадянина Афганістану, який мав за мету потрапити до ЄС. Про це повідомляють у Закарпатській митниці ДФС, передає УНН.

“Митники прибули на околиці м.Свалява на виклик поліції. Там поліцейські зупинили вантажний автомобіль, що перевозив фрукти із Сербії в Росію під митними печатками та пломбами на умовах Конвенції МДП, що передбачає взаємне визнання митних забезпечень країнами-учасницями, а також здійснення митного оформлення таких товарів у спрощеному порядку”,- повідомили у ДФС.

Також у відомстві розповіли, що підозра про перевезення нелегалів виникла у поліцейських які зупинили ванатажівку, відтак митники які приїхали за викликом зняли пломби, які були накладені в Євросоюзі, і усередині вантажівки виявили 16-річного громадянина Афганістану.

Іноземець пояснив, що за винагороду попросив громадянина Сербії перемістити його до Угорщини, але коли замерз та почув голоси, то почав стукати щоб йому відчинили. Виявилось, що він замість Угорщини приїхав в Україну.

Нагадаємо, 6 березня на Волині прикордонники затримали афганця та нелегала із Гани.

Українські Національні Новини

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