Некоторые американцы воспринимают расходы на Украину, как благотворительность: Чернев объяснил отношение США к оказанию помощи

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
  •  93464 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
  •  101024 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
  •  107265 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
  •  109983 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
  •  108217 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
  •  128176 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
6 декабря  •  143704 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
6 декабря  •  139708 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Эксклюзив
В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
6 декабря  •  131175 просмотра

В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

Эксклюзив
Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться
5 декабря  •  125032 просмотра

Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться

Эксклюзив
В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"
6 декабря  •  132534 просмотра

В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

Эксклюзив
Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
6 декабря  •  138319 просмотра

Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

Эксклюзив
Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище
5 декабря  •  114729 просмотра

Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  242946 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  238846 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
nekotorie-amerikantsi-vosprinimayut-raskhodi-na-ukrainu-kak-blagotvoritelnost-chernev-obyasnil-otnoshenie-ssha-k-okazaniyu-pomoshchi

Некоторые американцы воспринимают расходы на Украину, как благотворительность: Чернев объяснил отношение США к оказанию помощи

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 13:03  •  20452 просмотра

Read in English

Споры в США относительно помощи Украине возникают из-за восприятия этой помощи как благотворительности и игнорирования последствий для глобальной безопасности, считает глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев. Республиканцы заблокировали законопроект о помощи на сумму 110,5 миллиардов долларов, включая средства для Украины, призывая к усилению иммиграционного контроля.

Нардеп и глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев в эфире телемарафона рассказал о том, что споры в США относительно помощи Украине возникают из-за того, что некоторые американские политики и граждане думают, что поддержка Украины это - благотворительность, передает УНН.

"Они не видят картины мира. Потому что они видят исключительно со стороны своего восприятия в Соединенных Штатах расходов на Украину. Опять же, им кажется, что это благотворительность и это просто доброе государство США, помогает демократической стране Украине выиграть. Но они не связывают это с тем, что это об общей архитектуре безопасности мира и о мировом порядке, который в том числе будет влиять на них

- сказал Егор Чернев.

Детали

По предложению конгрессменов, украинские депутаты посетили США, чтобы донести до американских избирателей необходимость дальнейшей помощи Украине. 

"Мы проводили четкую параллель. Если сегодня Украина падет и россия выиграет, то это означает сигнал для других диктаторов, что можно пересматривать границы стран силой и это нормально. И не будет никакой реакции",- подчеркнул Чернев.

Напомним

Сенат США вчера не смог принять законопроект о выделении 110,5 миллиардов долларов, где есть помощь Украине и Израилю, поскольку республиканцы требовали усиления иммиграционного контроля. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без помощи США есть большой риск проиграть войну - Ермак

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Политика
Деякі американці сприймають витрати на Україну, як благодійність: Чернєв пояснив ставлення США до надання допомоги
Some Americans perceive spending on Ukraine as charity: Chernev explains US attitude to aid
Новости по теме

Некоторые американцы воспринимают расходы на Украину, как благотворительность: Чернев объяснил отношение США к оказанию помощи

Споры в США относительно помощи Украине возникают из-за восприятия этой помощи как благотворительности и игнорирования последствий для глобальной безопасности, считает глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев. Республиканцы заблокировали законопроект о помощи на сумму 110,5 миллиардов долларов, включая средства для Украины, призывая к усилению иммиграционного контроля.

Политика •   •  20452 просмотра
Некоторые американцы воспринимают расходы на Украину, как благотворительность: Чернев объяснил отношение США к оказанию помощи

Теплые классы, чистая окружающая среда: "МХП-Громаді" помог школе в Винницкой области модернизировать систему отопления

"МХП-Громаді" помог школе в Винницкой области модернизировать систему отопления.

Общество •   •  17887 просмотра
Теплые классы, чистая окружающая среда: "МХП-Громаді" помог школе в Винницкой области модернизировать систему отопления

Правительство упростило установку мини-ТЭЦ

Украинское правительство упорядочило установку мини-ТЭЦ для поддержки энергоснабжения жизненно важных услуг во время чрезвычайных ситуаций, планируя получить 69 установок до конца 2023 года.

Общество •   •  24504 просмотра
Правительство упростило установку мини-ТЭЦ

Рекрутинг в ВСУ: Минобороны договорились о сотрудничестве с еще одной платформой по трудоустройству

Министерство обороны Украины сотрудничает с компанией robota. ua для улучшения набора в Вооруженные Силы, предлагая специальный проект с подробным перечнем вакансий. Рекрутинг удовлетворяет различные профессиональные потребности, что отражает положительные тенденции в отзывах.

Общество •   •  28859 просмотра
Рекрутинг в ВСУ: Минобороны договорились о сотрудничестве с еще одной платформой по трудоустройству

"Укрзализныця" в ноябре перевезла рекордные с начала полномасштабного вторжения 14 миллионов тонн грузов

В ноябре "Укрзализныця" перевезла рекордные 14 млн тонн грузов, что на 33,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года, при этом экспорт увеличился более чем вдвое.

Экономика •   •  26750 просмотра
"Укрзализныця" в ноябре перевезла рекордные с начала полномасштабного вторжения 14 миллионов тонн грузов

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Омбудсмен, говоря об инциденте с расстрелом военных, заявил, что у украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне.

Война •   •  93464 просмотра
Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Профильный комитет рекомендовал Раде создать реестр лиц, пострадавших в результате агрессии рф

Комитет Верховной Рады предлагает создать Государственный реестр украинцев, пострадавших от российской агрессии, чтобы фиксировать убытки и облегчить получение компенсаций.

Политика •   •  29172 просмотра
Профильный комитет рекомендовал Раде создать реестр лиц, пострадавших в результате агрессии рф

Греция выразила готовность укрепить безопасность Одесской области - Кипер

Олег Кипер сообщил о встрече с греческими дипломатами.

Политика •   •  27543 просмотра
Греция выразила готовность укрепить безопасность Одесской области - Кипер

Жумадилов: отдельная закупка товаров и логистических услуг - это выполнение стандартов НАТО в питании

Арсен Жумадилов, генеральный директор государственного предприятия "Государственный логистический оператор", выступает за раздельную закупку товаров и логистических услуг для обеспечения качественного и безопасного питания военнослужащих по стандартам НАТО через прозрачную систему.

Общество •   •  27916 просмотра
Жумадилов: отдельная закупка товаров и логистических услуг - это выполнение стандартов НАТО в питании

Товарооборот Китая с РФ за 11 месяцев превысил 200 миллиардов долларов

В 2023 году Китай увеличил объемы торговли с РФ, достигнув 218,2 миллиарда долларов в январе-ноябре, что превысило прошлогодний рекорд и ознаменовало рост на 26,7%.

Экономика •   •  26362 просмотра
Товарооборот Китая с РФ за 11 месяцев превысил 200 миллиардов долларов