Некоторые американцы воспринимают расходы на Украину, как благотворительность: Чернев объяснил отношение США к оказанию помощи
Киев • УНН
Споры в США относительно помощи Украине возникают из-за восприятия этой помощи как благотворительности и игнорирования последствий для глобальной безопасности, считает глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев. Республиканцы заблокировали законопроект о помощи на сумму 110,5 миллиардов долларов, включая средства для Украины, призывая к усилению иммиграционного контроля.
Нардеп и глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев в эфире телемарафона рассказал о том, что споры в США относительно помощи Украине возникают из-за того, что некоторые американские политики и граждане думают, что поддержка Украины это - благотворительность, передает УНН.
"Они не видят картины мира. Потому что они видят исключительно со стороны своего восприятия в Соединенных Штатах расходов на Украину. Опять же, им кажется, что это благотворительность и это просто доброе государство США, помогает демократической стране Украине выиграть. Но они не связывают это с тем, что это об общей архитектуре безопасности мира и о мировом порядке, который в том числе будет влиять на них
Детали
По предложению конгрессменов, украинские депутаты посетили США, чтобы донести до американских избирателей необходимость дальнейшей помощи Украине.
"Мы проводили четкую параллель. Если сегодня Украина падет и россия выиграет, то это означает сигнал для других диктаторов, что можно пересматривать границы стран силой и это нормально. И не будет никакой реакции",- подчеркнул Чернев.
Напомним
Сенат США вчера не смог принять законопроект о выделении 110,5 миллиардов долларов, где есть помощь Украине и Израилю, поскольку республиканцы требовали усиления иммиграционного контроля.
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Некоторые американцы воспринимают расходы на Украину, как благотворительность: Чернев объяснил отношение США к оказанию помощи
Споры в США относительно помощи Украине возникают из-за восприятия этой помощи как благотворительности и игнорирования последствий для глобальной безопасности, считает глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев. Республиканцы заблокировали законопроект о помощи на сумму 110,5 миллиардов долларов, включая средства для Украины, призывая к усилению иммиграционного контроля.
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