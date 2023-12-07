Некоторые американцы воспринимают расходы на Украину, как благотворительность: Чернев объяснил отношение США к оказанию помощи

Нардеп и глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев в эфире телемарафона рассказал о том, что споры в США относительно помощи Украине возникают из-за того, что некоторые американские политики и граждане думают, что поддержка Украины это - благотворительность, передает УНН.

"Они не видят картины мира. Потому что они видят исключительно со стороны своего восприятия в Соединенных Штатах расходов на Украину. Опять же, им кажется, что это благотворительность и это просто доброе государство США, помогает демократической стране Украине выиграть. Но они не связывают это с тем, что это об общей архитектуре безопасности мира и о мировом порядке, который в том числе будет влиять на них - сказал Егор Чернев.

Детали

По предложению конгрессменов, украинские депутаты посетили США, чтобы донести до американских избирателей необходимость дальнейшей помощи Украине.

"Мы проводили четкую параллель. Если сегодня Украина падет и россия выиграет, то это означает сигнал для других диктаторов, что можно пересматривать границы стран силой и это нормально. И не будет никакой реакции",- подчеркнул Чернев.

Напомним

Сенат США вчера не смог принять законопроект о выделении 110,5 миллиардов долларов, где есть помощь Украине и Израилю, поскольку республиканцы требовали усиления иммиграционного контроля.

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