Некомплект в полиции уменьшился на пять тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. На улицы городов и поселков через 4-5 месяцев выйдут 5 тысяч новых сотрудников полиции. Об этом сообщил на коллегии МВД глава Нацполиции Украины Сергей Князев, передает УНН.
“Наряду с введением новой системы отбора кандидатов на службу в полицию существенное увеличение денежного содержания позволило только в первом квартале уменьшить некомплект на 5 тыс. полицейских. Есть 5 тыс. человек, которые пришли к нам на работу, мы их учим. Через 4-5 месяцев они выйдут на улицы наших городов и поселков”, — сказал он.
Напомним, в Украине в течение первого квартала 2017 из незаконного оборота изъято 548 единиц оружия.