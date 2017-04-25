Некомплект в полиции уменьшился на пять тысяч человек

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27087 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91639 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147011 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113008 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114281 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111145 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103249 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106700 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103302 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151358 просмотра

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Некомплект в полиции уменьшился на пять тысяч человек

Некомплект в полиции уменьшился на пять тысяч человек

Киев  •  УНН

 • 6574 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. На улицы городов и поселков через 4-5 месяцев выйдут 5 тысяч новых сотрудников полиции. Об этом сообщил на коллегии МВД глава Нацполиции Украины Сергей Князев, передает УНН.

“Наряду с введением новой системы отбора кандидатов на службу в полицию существенное увеличение денежного содержания позволило только в первом квартале уменьшить некомплект на 5 тыс. полицейских. Есть 5 тыс. человек, которые пришли к нам на работу, мы их учим. Через 4-5 месяцев они выйдут на улицы наших городов и поселков”, — сказал он.

Напомним, в Украине в течение первого квартала 2017 из незаконного оборота изъято 548 единиц оружия.

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