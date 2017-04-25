Некомплект в полиции уменьшился на пять тысяч человек

“Наряду с введением новой системы отбора кандидатов на службу в полицию существенное увеличение денежного содержания позволило только в первом квартале уменьшить некомплект на 5 тыс. полицейских. Есть 5 тыс. человек, которые пришли к нам на работу, мы их учим. Через 4-5 месяцев они выйдут на улицы наших городов и поселков”, — сказал он.

Напомним, в Украине в течение первого квартала 2017 из незаконного оборота изъято 548 единиц оружия.