Некомплект у поліції зменшився на п'ять тисяч осіб

“Поряд з введенням нової системи відбору кандидатів на службу в поліцію істотне збільшення грошового утримання дозволило тільки в першому кварталі зменшити некомплект на 5 тис. поліцейських. Є 5 тис. осіб, які прийшли до нас на роботу, ми їх навчаємо. Через 4-5 місяців вони вийдуть на вулиці наших міст і селищ”, — сказав він.

Нагадаємо, в Україні протягом першого кварталу 2017 року з незаконного обігу вилучено 548 одиниць зброї.