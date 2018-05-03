Непогода в Индии унесла жизни около 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Прошлой ночью сильные песчаные бури и грозы обрушились на Северную и Западную часть Индии. В результате непогоды погиб по меньшей мере 91 человек, еще более 160 получили ранения, передает УНН со ссылкой на AP.
Больше всего вреда непогода в среду вечером нанесла северному индийскому городу Агра, где расположен белый мраморный Тадж-Махал.
Сорок три человека погибли там, когда скорость ветра достигла 130 километров в час, сообщил Комиссара по вопросам оказания чрезвычайной помощи штата Уттар-Прадеш.
Всего по его словам в штате погибли по меньшей мере 64 человека и еще 67 получили ранения.
Памятник не был поврежден.
Кроме того, в западном штате Раджастхан, по информации местных СМИ, погибли 27 человек и еще 100 получили ранения. Большинство людей погибло из-за оползней домов и молнии.
Как сообщал УНН, из-за непогоды были отменены десятки рейсов в международных аэропортах, включая Дели.
Ранее сообщалось о 77 погибших.