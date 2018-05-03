Непогода в Индии унесла жизни около 100 человек

Больше всего вреда непогода в среду вечером нанесла северному индийскому городу Агра, где расположен белый мраморный Тадж-Махал.



Сорок три человека погибли там, когда скорость ветра достигла 130 километров в час, сообщил Комиссара по вопросам оказания чрезвычайной помощи штата Уттар-Прадеш.



Всего по его словам в штате погибли по меньшей мере 64 человека и еще 67 получили ранения.



Памятник не был поврежден.



Кроме того, в западном штате Раджастхан, по информации местных СМИ, погибли 27 человек и еще 100 получили ранения. Большинство людей погибло из-за оползней домов и молнии.



Как сообщал УНН, из-за непогоды были отменены десятки рейсов в международных аэропортах, включая Дели.



Ранее сообщалось о 77 погибших.