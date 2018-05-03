Негода в Індії забрала життя близько 100 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Минулої ночі сильні піщані бурі та грози обрушились на Північну та Західну частину Індії. Внаслідок негоди загинула щонайменше 91 особа, ще понад 160 отримали поранення, передає УНН з посиланням на AP.
Найбільше шкоди негода в середу ввечері завдала північному індійському місту Агра, де розташований білий мармуровий Тадж-Махал.
Сорок три людини загинули там, коли швидкість вітру досягла 130 кілометрів на годину, повідомив Комісара з питань надання надзвичайної допомоги штату Уттар-Прадеш.
Всього за його словами у штаті загинули щонайменше 64 людини та ще 67 осіб отримали поранення.
Пам'ятник не був пошкоджений.
Крім того, у західному штаті Раджастхан, за інформацією місцевих ЗМІ, загинуло 27 людей та ще 100 отримали поранення. Більшість людей загинуло через обвали будинків та блискавки.
Як повідомляв УНН, через негоду було скасовано десятки рейсів у міжнародних аеропортах, включаючи Делі.
Раніше повідомлялося про 77 загиблих.