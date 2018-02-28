Непогода не повлияла на работу аэропортов в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Ухудшение погодных условий не повлияло на работу аэропортов в Украине. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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"Морские и аэропорты работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
При этом указано, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.
"Для обеспечения расчистки дорог и городов от снега ограничен въезд крупногабаритного транспорта в город Киев и на отдельных участках дорог Запорожской области", - добавили в ведомстве.