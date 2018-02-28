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Негода не вплинула на роботу аеропортів в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Погіршення погодних умов не вплинуло на роботу аеропортів в Україні. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.

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"Морські та аеропорти працюють у штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

При цьому вказано, що рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено.

"Для забезпечення розчистки доріг та міст від снігу обмежено в’їзд великогабаритного транспорту до міста Київ та на окремих ділянках доріг Запорізької області", - додали у відомстві.

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