Нефтетрейдеры из Херсона наладили поставки топлива для оккупантских танков: СБУ сообщила о подозрении
Киев • УНН
СБУ сообщила о подозрении двум херсонским нефтетрейдерам за поставки более 300 тонн топлива российским войскам и сотрудничество с ФСБ во время оккупации юга Украины.
Двое предателей из Херсонской компании-нефтетрейдера, во время оккупации города, обеспечивали армию рф топливом, помогая захватить часть юга Украины. Об этом сообщила СБУ, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, директор и бухгалтер Херсонской компании-нефтетрейдера в начале полномасштабного вторжения рф в Украину пошли на сотрудничество с фсб.
Предприниматели наладили оптовые поставки дизтоплива и бензина из временно захваченного Крыма для того, чтобы захватчики заправляли военную технику, в том числе вражеские танки и бронемашины, которые воевали на южном фронте.
По имеющимся данным, таким образом фигуранты поставили захватчикам более 300 тонн топлива на более чем 20 млн в гривневом эквиваленте.
Также коллаборационисты "перерегистрировали" собственную компанию по российскому "законодательству", а своих работников терроризировали и заставляли получать паспорт рф.
Во время освобождения Херсона злоумышленники сбежали вместе с российскими оккупантами на временно захваченную часть региона. На основании собранных доказательств им заочно сообщено о подозрении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ поймала в Николаеве российского агента, который корректировал авиаудары рф и пытался сбежать на левобережье Херсонщины - СБУ
Нефтетрейдеры из Херсона наладили поставки топлива для оккупантских танков: СБУ сообщила о подозрении
СБУ сообщила о подозрении двум херсонским нефтетрейдерам за поставки более 300 тонн топлива российским войскам и сотрудничество с ФСБ во время оккупации юга Украины.
Украина собирается выйти из налогового соглашения в рамках СНГ
Украинское правительство одобрило законопроект о выходе из соглашения СНГ от 1998 года о косвенных налогах, связанных с торговлей между странами-участницами.
Рада планирует назначить членов Счетной палаты 21 декабря: послы G7 предостерегли от поспешных решений
Верховная Рада намерена назначить четырех членов Счетной палаты без изменения процедуры отбора, что вызывает беспокойство послов стран G7 относительно влияния на доверие к институции до ее реформирования.
В Украине работают над возможностью ввести медицинское самоуправление: что это значит
Правительство Украины одобрило законопроект о введении самоуправления в сфере здравоохранения, который сосредотачивается на саморегулировании медицинских работников и защите прав заинтересованных сторон.
Еще один вражеский удар рф по Херсонщине: пострадали супруги
В результате российского обстрела Антоновки Херсонской области пострадала супружеская пара, которая получила взрывные ранения. Их состояние средней тяжести, им оказывается медицинская помощь.
Украинские аграрии получили исторический максимум урожая
Украинские фермеры достигли рекордно высокой урожайности с гектара в 2023 году, несмотря на вызовы военного времени, благодаря благоприятной погоде и собственному профессионализму и устойчивости, как заявил министр аграрной политики Николай Сольский. Международная поддержка также укрепила аграрный сектор.
На фоне приближения праздников: в Сенате США до сих пор не договорились о военной помощи Украине
Лидеры Сената работают над компромиссом по безопасности границ и помощи Украине, но им придется вести трудные переговоры, и голосование, вероятно, будет отложено до окончания каникул.
Эрдоган заявил, что ЕС будет тормозить вступление Украины и Молдовы
Президент Турции Эрдоган заявил, что ЕС замедлит процесс вступления Украины и Молдовы, отметив, что Турция столкнулась с политическими задержками в своей собственной давней заявке на вступление в блок.
В Украине запустят интерактивную карту укрытий в "Дія": правительство приняло решение
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что интерактивная карта укрытий будет доступна в "Дія". Карта позволит украинцам оценивать укрытия и оставлять отзывы о них.
Перед Новым годом столицу рф накрыла эпидемия: количество вызовов врачей выросло вдвое
Количество вызовов врачей в москве выросло более чем вдвое, а ежедневное количество вызовов подскочило с 11 000 до более 22 000, в основном из-за высокой температуры. Всплеск заболеваемости также повлиял на медицинский персонал, сократив количество бригад скорой помощи вдвое.