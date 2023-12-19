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Нефтетрейдеры из Херсона наладили поставки топлива для оккупантских танков: СБУ сообщила о подозрении

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 15:47  •  7056 просмотра

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СБУ сообщила о подозрении двум херсонским нефтетрейдерам за поставки более 300 тонн топлива российским войскам и сотрудничество с ФСБ во время оккупации юга Украины.

Двое предателей из Херсонской компании-нефтетрейдера, во время оккупации города, обеспечивали армию рф топливом, помогая захватить часть юга Украины. Об этом сообщила СБУ, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, директор и бухгалтер Херсонской компании-нефтетрейдера в начале полномасштабного вторжения рф в Украину пошли на сотрудничество с фсб.

Предприниматели наладили оптовые поставки дизтоплива и бензина из временно захваченного Крыма для того, чтобы захватчики заправляли военную технику, в том числе вражеские танки и бронемашины, которые воевали на южном фронте.

По имеющимся данным, таким образом фигуранты поставили захватчикам более 300 тонн топлива на более чем 20 млн в гривневом эквиваленте.

Также коллаборационисты "перерегистрировали" собственную компанию по российскому "законодательству", а своих работников терроризировали и заставляли получать паспорт рф.

Во время освобождения Херсона злоумышленники сбежали вместе с российскими оккупантами на временно захваченную часть региона. На основании собранных доказательств им заочно сообщено о подозрении.

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

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Нафтотрейдери з Херсону налагодили поставки палива для окупантських танків: СБУ повідомила про підозру
Oil traders from Kherson have established fuel supplies for occupation tanks: SBU serves notice of suspicion
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