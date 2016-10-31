Не все чиновники смогут объяснить происхождение задекларированных богатств - экономист

"Мы все понимаем, что далеко не все и не все задекларировали. Многие просто отказываются что-то декларировать. Но что делать с этими людьми? Очевидно, что всех их наказать невозможно, даже проверить", - сказал он.

Б.Кушнирук добавил, что "сотни высокопоставленных чиновников первых топов, которых мы в лицо знаем, большинство из них не сможет объяснить происхождение. При том, что не все показали даже то, что у них есть. Если депутат показал, что у него миллион долларов, то это не значит что у него действительно только миллион долларов".

По мнению эксперта, чиновники, которые не могут объяснить происхождение своего состояния, должны по крайней мере заплатить с них налоги, что значительно увеличит бюджет на 2017 год.