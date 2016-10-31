Не всі чиновники зможуть пояснити походження задекларованих статків - економіст
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Більшість українських чиновників не зможуть пояснити походження задекларованих статків. Про це в ефірі "5 каналу" заявив економіст Борис Кушнірук, передає УНН.
"Ми всі розуміємо, що далеко не всі і не все задекларували. Багато хто просто відмовляється щось декларувати. Але що робити з цими людьми? Очевидно, що всіх їх покарати неможливо, навіть перевірити", - сказав він.
Б.Кушнірук додав, що "сотні високопосадовців із перших топів, яких ми в обличчя знаємо, більшість з них не зможе пояснити походження. При тому, що не всі показали навіть те, що в них є. Якщо депутат показав, що в нього мільйон доларів, то це не значить що в нього справді лише мільйон доларів".
На думку експерта, чиновники, які не можуть пояснити походження своїх статків, мають принаймні заплатити з них податки, що значно збільшить бюджет на 2017 рік.